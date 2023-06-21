Восемь машин столкнулись в массовом ДТП на трассе под Липецком

Фото Сергея Дядищева Фото: из соцсетей

Во вторник 20 июня в Липецкой области произошло массовое ДТП. Около 9 часов утра на 171 километре трассы Орел-Тамбов у села Чернава в Измалковском районе столкнулись восемь машин.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, автомобили остановились перед светофором, ожидая разрешительного сигнала. В этот момент сзади ехал МАЗ. По предварительным данным, водитель не рассчитал расстояние и слишком поздно начал тормозить. Грузовик протаранил стоящие машины, запустив цепочку столкновений.

Фото Сергея Дядищева Фото: из соцсетей

К счастью, из людей никто не пострадал. Повреждения получили три Газели, два грузовика «ДАФ», легковушки «Хендай» и «Лада». Фото с места происшествия опубликовали в группе «Мой Елец | Новости».