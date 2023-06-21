Липецку выделят 100 миллионов рублей на покупку дорожной техники

Липецк получит из региональной казны 831,8 миллиона рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

На комиссии горсовета рассмотрели пакет поправок в бюджет Липецка. Из областной казны городу выделят дотации в 831,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. 377 миллионов потратят на расселение жильцов аварийного дома №16 в 9 микрорайоне, еще 100 – на покупку дорожной техники.

За 76 миллионов отремонтируют дороги, а за 55,9 млн построят стадион на «Университетском». По 50 миллионов направят на установку освещения, восстановление проездов, тротуаров к социально-культурным объектам и возведение кладбища в Сселках.

Также предлагают направить средства на благоустройство дворов и реконструкцию Комсомольского пруда – по 30 млн; озеленение и уход за растениями города – 25 млн. В поселке Сырский Рудник и в районе Опытной станции появится новое освещение за 8,1 млн. Еще 8 миллионов вложат в разработку сметы для ремонта Лебедянского путепровода.