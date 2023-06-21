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НовостиОбщество21 июня 2023 13:19

Липецку выделят 100 миллионов рублей на покупку дорожной техники

Город получит дотации из областного бюджета
Алина ПАЛАГИНА
Липецк получит из региональной казны 831,8 миллиона рублей

Липецк получит из региональной казны 831,8 миллиона рублей

Фото: Алина ПАЛАГИНА

На комиссии горсовета рассмотрели пакет поправок в бюджет Липецка. Из областной казны городу выделят дотации в 831,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. 377 миллионов потратят на расселение жильцов аварийного дома №16 в 9 микрорайоне, еще 100 – на покупку дорожной техники.

За 76 миллионов отремонтируют дороги, а за 55,9 млн построят стадион на «Университетском». По 50 миллионов направят на установку освещения, восстановление проездов, тротуаров к социально-культурным объектам и возведение кладбища в Сселках.

Также предлагают направить средства на благоустройство дворов и реконструкцию Комсомольского пруда – по 30 млн; озеленение и уход за растениями города – 25 млн. В поселке Сырский Рудник и в районе Опытной станции появится новое освещение за 8,1 млн. Еще 8 миллионов вложат в разработку сметы для ремонта Лебедянского путепровода.