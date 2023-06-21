Смертность снизилась на 18% за январь-апрель в Липецкой области

В Липецкой области появились на свет 38 пар близнецов за четыре месяца 2023 года Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкстат поделился данными о демографической ситуации в Липецкой области за январь-апрель 2023 года. За четыре месяца смертность снизилась на 18% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В регионе умерли 5 424 жителя, сообщили в ведомстве.

Рождаемость также уменьшилась на 0,7%. За этот период на свет появились 2 586 малышей. 37% матерей родили первенцев, 34% женщин выносили второго ребенка. 28% детей стали третьими в семье. Всего за январь-апрель липчанки дали жизнь 38 парам близнецов. Одна жительница региона родила тройню.

В первые месяцы года сыграли 1 389 свадеб, что на 6% меньше подобного периода в 2022 году. Разводы тоже пошли на спад. Брак расторгли 1 521 пара – ниже на 0,9% по сравнению с прошлым годом.