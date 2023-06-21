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НовостиОбщество21 июня 2023 17:28

Жители Липецка жалуются на треш-стримера, который разгуливает по городу с ножом

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соцсетях распространяется видео с треш-стримером из Липецка. Пользователи пишут, что он ведет себя неадекватно: ходит по городу с ножом, выкрикивает запрещенные лозунги и демонстрирует половые органы.

Слова липчан подтверждает видео. В кадре – мужчина средних лет. Он гуляет по центру города, угрожает потенциальным обидчикам, показывает нож. Также в ролике есть пикантные и не совсем адекватные фотографии с ним в нижнем белье.

- Я увидела стрим и оторопела, как отпускать ребенка одного в школу? – задалась вопросом липчанка.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, сообщений в полицию относительно этого человека не поступало. Но правоохранители проведут проверку, изучат видео.