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НовостиОбщество23 июня 2023 9:14

Под Липецком суд взыскал с бизнесмена 60 тыс за продажу шаров со «Смешариками»

Предприниматель нарушил авторские права
Алина ПАЛАГИНА
Бизнесмен выплатит по 10 тысяч за каждый товарный знак и изображения Нюши, Кроша и Бараша

Бизнесмен выплатит по 10 тысяч за каждый товарный знак и изображения Нюши, Кроша и Бараша

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Грязинский городской суд Липецкой области взыскал с бизнесмена 60 тысяч рублей за продажу воздушных шаров со «Смешариками». Предприниматель нарушил авторские права.

По данным дела, в феврале 2022 года компании ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад медиа» нашли сайт с незаконным использованием своей интеллектуальной собственности.

В интернет-магазине торговали воздушными шарами с изображениями героев мультсериала – Нюши, Кроша и Бараша. При этом продавец не получал разрешения на использование товарного знака, сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Организации подали на грязинского предпринимателя иск, где просили компенсацию по 10 тысяч за каждый товарный знак и изображение персонажа. Суд удовлетворил требования в полном объеме.