Липецкому ветерану спецназа Алексею Попову вручили медаль «Отец солдата» в Госдуме РФ

Липчанин получил медаль за воспитание отважного сына Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту пятницу, 23 июня, ветеран спецназа из Липецка Алексей Попов получил медаль общественного признания «Отец солдата». Церемонию провели в Госдуме РФ.

– Награду вручают отцам, воспитавшим защитников Отечества, проявивших особое мужество в ходе СВО, и отцам, которые сражаются на передовой вместе со своими детьми, – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На мероприятие пригласили 50 отцов со всех уголков страны. Медали выдавала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Церемония прошла в Госдуме РФ Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Ранее Алексей Попов работал в СОБР, участвовал в контртеррористических операциях на Северной Кавказе. Мужчину награждали орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством II степени» и «За отличие в охране общественного порядка».

22-летний сын липчанина Дмитрий отправился на СВО с начала операции. За мужество и отвагу Попову младшему присуждали медали Жукова и Суворова.