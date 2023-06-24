Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области усилят меры безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Решение приняли по итогам заседания оперативного штаба, которое состоялось ночью в субботу 24 июня.

Особое внимание уделят объектам критической инфраструктуры. Игорь Артамонов также рекомендовал липчанам отказаться от поездок в южном направлении, а именно, в Воронежскую область.

- Друзья, последние события нас всех взволновали, - написал глава региона. - Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников.

Напомним, ранее ФСБ возбудило дело «по факту призыва к вооруженному мятежу», сообщает «КП». Подробности здесь.