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НовостиПолитика24 июня 2023 2:04

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности

Липчанам рекомендовали отказаться от поездок в южном направлении
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности

Губернатор Липецкой области Артамонов заявил об усилении мер безопасности

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области усилят меры безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Решение приняли по итогам заседания оперативного штаба, которое состоялось ночью в субботу 24 июня.

Особое внимание уделят объектам критической инфраструктуры. Игорь Артамонов также рекомендовал липчанам отказаться от поездок в южном направлении, а именно, в Воронежскую область.

- Друзья, последние события нас всех взволновали, - написал глава региона. - Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников.

Напомним, ранее ФСБ возбудило дело «по факту призыва к вооруженному мятежу», сообщает «КП». Подробности здесь.