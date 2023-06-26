39-летний пассажир погиб в перевернувшемся «Хендай» на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В субботу 24 июня в Липецкой области в ДТП погиб мужчина. Ранним утром в Измалковском районе на трассе Афанасьево-Измалково «Хендай» вылетел в кювет и перевернулся. Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, автомобилиста с травмами доставили в больницу. Спасти его 39-летнего пассажира не удалось. От травм он скончался на месте аварии.

В воскресенье 25 июня в Липецке 28-летний водитель «Киа» сбил 10-летнего велосипедиста на улице Лутова. Медики оказали школьнику помощь и отпустили. В селе Сырское на Пролетарской 26-летний мужчина за рулем «Мицубиси» наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок в больнице.

Липчан просят быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения.