В Липецке 14-летний подросток получит компенсацию в 100 тысяч за укус собаки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 14-летнему подростку, которого покусала собака, выплатят 100 тысяч рублей. После несчастья мама школьника обратилась в суд, чтобы взыскать с городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства компенсацию морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд удовлетворил требования женщины, но ответчик обжаловал решение. Представитель ведомства помог липчанке отстоять свою позицию в Липецком областном суде.

- В своем решении суд указал, что собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову, - добавили в пресс-службе прокуратуры региона. - Полномочиями по его организации наделяются органы местного самоуправления, которые несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных полномочий.