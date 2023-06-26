СК возбудил уголовное дело после падения ворот на 7-летнего ребенка под Липецком Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за происшествия в Грязях, где на голову 7-летнего ребенка рухнули футбольные ворота. По данным следствия, это случилось днем 21 мая у дома №15 по улице МРЗ. На спортплощадке упали ворота, придавив мальчика. Его с тяжелой травмой головы положили в больницу. Несчастному предстоит длительный курс реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, изношенную конструкцию должны были снести в ноябре 2022 года, но должностные лица районной администрации и школы, на чьем балансе числится площадка, не сделали этого. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за безопасность на спортплощадке.