Массовую гибель пчел в Липецкой области могли вызвать химикаты для обработки рапса

В региональном управлении ветеринарии сообщили о массой гибели пчел Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области массовая гибель пчел произошла на четырех пасеках. Специалисты предположили, что насекомые могли отравиться химикатами для обработки цветущего рапса.

Владельцам ульев посоветовали чаще проверять состояние пчелосемей. К летальному исходу приводят инфекционные и паразитарные заболевания – нозематоза, аскосфероз, браулез, варроатоз и акарапидоз.

Также пчеловодам необходимо регулярно следить за предупреждениями об обработках полей, сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии. Информацию публикуют в социальных сетях и газетах.

Адреса и контакты государственных ветеринарных служб по борьбе с болезнями животных можно найти на сайте ведомства во вкладке «Учреждения ветеринарной службы». Сотрудники дадут рекомендации по профилактике и лечению.