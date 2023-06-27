Гость на большегрузе снес стену и разбил мебель в доме друга после ссоры под Липецком

В Липецком районе гость разбил дом приятеля после ссоры Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Житель Липецкого района решил отомстить приятелю за оскорбление, разрушив его дом. Инцидент произошел 27 февраля. Компания товарищей отдыхала в гостях у 35-летнего приятеля. Во время застолья между знакомыми вспыхнула пьяная ссора. 47-летний мужчина обвинил хозяина дома в непристойном поведении и заявил, что такой человек не должен находиться в их селе.

Мстителю грозит до двух лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Ущерб составил 216 тысяч рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Затем приятели разошлись по домам, однако конфликт остался незавершенным. Гость решил выместить обиду на имуществе оппонента и вызвал манипулятор. Злодей обманул водителя большегруза, который по указанию снес стену и разбил мебель в доме недруга. Ущерб составил 216 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция завела уголовное дело на безработного мстителя. Нарушителю грозит до двух лет колонии по части 1 статьи 167 УК «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».