Экс-директору водоканала в Краснинском районе грозит до 10 лет за превышение полномочий

В Липецкой области будут судить бывшего начальника ресурсоснабжающей организации Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Краснинском районе Липецкой области экс-директору водоканала грозит до десяти лет колонии. Бывшего начальника обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности».

По данным следствия, в прошлом году мужчина занимал должность гендиректора ресурсоснабжающей организации. Руководитель должен был останавливать жильцов, которые самовольно подключаются к сетям холодного водоснабжения, и в случае нарушений взыскивать плату.

Однако экс-начальник не только не отреагировал на подобный инцидент, но и решил покрывать жителя села Красное. За свои услуги он потребовал купить шины для служебного автомобиля. Затем бывший глава предприятия поручил подчиненным аннулировать акт обследования.

– Тем самым обвиняемый создавал благоприятные условия для дальнейшего бездоговорного и, следовательно, безвозмездного пользования системой централизованного холодного водоснабжения, – сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление выявили совместно с прокуратурой. Экс-директор вину не признал.