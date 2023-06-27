Ко Дню города из Карелии в Липецкий зоопарк привезли трех кенгуру Фото: Липецкий зоопарк

В Липецкий зоопарк из Карелии привезли трех кенгуру Беннетта – мальчика и двух девочек. За животными ездил сам директор зверинца Александр Осипов. Он провел в пути сутки, проехав 3200 км на машине, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кенгуру – подарок липчанам ко Дню города. Для животных построили домик и вольер в павлиньем дворе. Они довольно пугливые и пока неохотно позируют на камеру, стараются спрятаться от лишних глаз. Но скоро они должны освоиться в новой обстановке.

Кенгуру Беннетта – сумчатые млекопитающие семейства кенгуровых. Они питаются травами, папоротниками, фруктами. Практически не пьют воду – необходимую влагу они получают вместе с сочной растительной пищей. В дикой природе кенгуру живут около 18 лет. В неволе - до 25 и дольше.