35-летняя пассажирка из ВАЗа пострадала в ДТП с «Ладой» под Липецком

ДТП с двумя легковушками в Лебедяни Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Во вторник 27 июня в Липецкой области в ДТП пострадала 35-летняя женщина. Авария произошла в Лебедяни. Днем на улице Победы столкнулись «Лада Ларгус» под управлением 18-летнего парня и ВАЗ-2110 с 23-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила пассажирка «десятки». Ее доставили в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Катукова в аварию попали «Форд» и БМВ. Пострадала 63-летняя пенсионерка из первой иномарки. Медики оказали ей помощь и отпустили домой.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 4 926 нарушений Правил дорожного движения. За пьяную езду к административной ответственности привлекли 5 человек. Еще 54 - за то, что они не пристегнулись. Водители 4 700 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.