В Липецке возбудили уголовные дела после ДТП с двумя пострадавшими школьниками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовные дела на водителей, которые сбили подростков. 18 июня у дома по улице Сырская 22-летний парень за рулем ВАЗ-2107 наехал на 12-летнего мальчика. ДТП случилось на регулируемом пешеходном переходе. А 20 июня у дома №14 по проспекту Победы под колеса «Нивы» под управлением 66-летнего мужчины попал 14-летний школьник на электросамокате.

- С места происшествия оба несовершеннолетних были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В результате ДТП им причинены телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.