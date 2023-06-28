2 075 жильцов расселят из домов, признанных аварийными до 2017 года в Липецке

В Липецке новые квартиры получат около двух тысяч переселенцев из аварийного жилья Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке расселят дома, признанные аварийными до 2017 года. Квартир ждут 2 075 жильцов из 873 старых помещений, сообщили в пресс-службе мэрии. Горожан должны распределить по новым многоэтажкам до конца этого года.

На данный момент на липчан оформляют 170 квартир в новостройках на Силикатном, в районах ЛТЗ и Звездного. Уже заключили 103 договора мены и социального найма.

Также специалисты стоят три новых дома на ЛТЗ, еще три – в районе улиц Трунова и Музыки. В шести зданиях получится разместить 666 квартир. Всего на возведение домов потратят два миллиарда рублей.

Отметим, в прошлом году жилье получили 913 липчан из 365 ветхих помещений. В 2023 году программа переселения из домов, которые признали аварийными до 2017, завершится.