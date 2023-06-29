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НовостиПроисшествия29 июня 2023 10:01

Под Липецком женщина оформила автокредит и перевела мошенникам почти 6 миллионов

Аферисты пообещали жительнице Данкова 100 тысяч рублей, но обманули ее
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком женщина оформила автокредит и перевела мошенникам почти 6 миллионов

Под Липецком женщина оформила автокредит и перевела мошенникам почти 6 миллионов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецкой области перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей. В апреле 54-летней данковчанке позвонил неизвестный и предложил заработать. Схема проста: она оформляет кредит, переводит деньги на специальные счета, третьи лица покупают автомобиль, перепродают его за большую сумму и перечисляют деньги гражданке. Ей пообещали чистую прибыль в 100 тысяч рублей.

Увы, женщина поверила аферистам. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, каждый ее шаг через видеосвязь контролировать «помощник». Жительнице Данкова одобрили автокредит на 5,9 миллионов с учетом страховки. По частям она перевела мошенникам всю сумму.

Выполнив свои обязательства, женщина стала ждать обещанного заработка. Вот только ее «помощник» перестал выходить на связь. Да и денег она так и не увидела.