СК возбудил уголовное дело после нападения заключенного на сотрудника колонии в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело из-за нападения заключенного на сотрудника исправительной колонии. Подозреваемый – 26-летний мужчина, которого в 2021 году приговорили к 14 годам тюрьмы за интимную связь с несовершеннолетней, убийство ее мачехи в Ельце и покушении на убийство ее отца.

По данным следствия, 28 июня в ИК-6 фигурант нарушил правила внутреннего распорядка, из-за чего его повели в штрафной изолятор. В этот момент злодей набросился на начальника отряда отдела по воспитательной работе. Он дважды ударил майора острым металлическим предметом, а также не менее 10 раз кулаками по голове. Пострадавшего отвезли в больницу. Там он скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и ч.3 ст.321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». Осужденный признал вину.