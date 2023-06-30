Под Липецком дети 9 и 12 лет из «Фольксвагена» пострадали в ДТП с автобусом

ДТП в Хлевенском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 29 июня в Липецкой области в ДТП с автобусом пострадали пассажиры легковушки. В Хлевенском районе на трассе М4 «Дон» столкнулись «Фольксваген» с 54-летним мужчиной за рулем и общественный транспорт «Мерседес» с 60-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили четыре человека из иномарки, включая детей 9 и 12 лет. Их доставили в больницу.

В Задонском районе на трассе М4 «Дон» вылетел с дороги и перевернулся «Ниссан». 39-летний автомобилист не справился с управлением. Ему понадобилась помощь медиков.

В селе Волово на улице Советской столкнулись ВАЗ-2103 и мопед с 18-летним парнем за рулем. Молодого человека с травмой отвезли в больницу.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.