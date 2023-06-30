В Липецке полицейские задержали 32-летнего мужчину с 240 дозами наркотика Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские поймали 32-летнего мужчину с наркотиками. Его задержали после того, как он забрал из тайника сверток, внутри которого находилось 240 разовых доз синтетического наркотика. Запрещенные вещества планировалось распространять через «закладки».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в изъятом свертке оказалось почти 207 граммов метилэфедрона. При обыске в квартире подозреваемого нашли упаковочный материал и электронные весы. Липчанин пояснил, что действовал по указанию куратора. Тот присылал ему координаты тайников-закладок и инструкцию, как сбывать наркотики.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемого заключили под стражу.