Средняя зарплата за январь-апрель поднялась до 48820 рублей в Липецкой области

Липецкстат поделился данными о заработной плате Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкстат поделился данными об оплате труда в Липецкой области за январь-апрель 2023 года. Средняя зарплата выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма поднялась до 48 820 рублей, сообщили в ведомстве.

При этом реальная зарплата, в которой учитывают рост центр на продукты и товары, за пять месяцев уменьшилась на 0,3% к уровню 2022 года. Однако если сопоставить только апрель текущего и прошлого года, можно увидеть рост реальной зарплаты на 10,1%.

Самую высокую зарплату получили специалисты, которые занимаются промышленностью – производством химической, табачной, металлургической продукции, а также лекарств, техники и оборудования.

В регионе за январь-апрель большая зарплата превысила среднюю почти в два раза. Самая низкая заработная плата составляет от 38 до 68% от среднеобластного уровня. Ее получили специалисты, которые занимаются изделиями из кожи, текстиля, дерева (кроме мебели), а также лесозаготовками и рыболовством.

Сельхоз-работникам заплатили на 0,3% больше средней ЗП по региону. Оплата труда в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг – ниже среднего на 24 и 13% соответственно.