МФЦ Липецка заработают семь дней в неделю с 10 июля

МФЦ Липецка начнут работать ежедневно Фото: Архив "КП"

Со следующего понедельника, 10 июля, МФЦ Липецка переведут на новый график. Изменения связаны с модернизацией центрального офиса на площади Победы, 6а. Во время ремонта здесь перестанут принимать посетителей, поэтому остальные отделы начнут работать семь дней в неделю.

С понедельника по пятницу горожан обслужат с 8:00 до 19:00. В субботу и воскресенье специалисты будут ждать клиентов с 9:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе регионального управления социальной политики.

Отделения в торговых центрах на Титова, 10 и Краснозаводской, 23 запустят по аналогичному графику. Офисы будут открываться с 9:00 ежедневно. МФЦ-экспресс продолжит работать в прежнем режиме.

За дополнительной информаций обращайтесь по телефону 8 (800)450-48-48 добавочный 5. Адреса офисов можно найти на сайте.