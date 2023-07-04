Кирпичная кладка рухнула с дома по улице Желябова в Липецке и прибила кошку

В Липецке с дома по улице Желябова осыпалась кирпичная кладка

Утром 4 июля в центре Липецка с жилого дома осыпалась декоративная кирпичная кладка. Это произошло по адресу: улица Желябова, 14а. Шестиэтажный дом построили в 2003 году. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

- Муж услышал грохот, выглянул в окно и увидел, что на углу соседнего дома обрушилась кладка, - поделилась с lipetsk.kp.ru липчанка Дарья. – Через некоторое время он вышел на улицу, кирпичи еще падали. Один из них свалился прямо на кошку. Она отбежала и упала.

В Липецке с дома по улице Желябова осыпалась кирпичная кладка

По словам женщины – это чудо, что кирпичи не прилетели на голову прохожих. Между этим домом и соседним есть проход, через который часто ходят горожане. И если зайти во двор с внешней стороны, то можно и не заметить опасность.

В настоящее время участок огородили сигнальной лентой. На месте происшествия побывали экстренные службы.