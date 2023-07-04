Жители Липецкой области расплачиваются картами в 12 раз чаще, чем наличными

В Липецкой области предпочитают платить картами Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жители Липецкой области все больше отвыкают от наличных денег. В регионе расплачиваются банковскими картами в 12 раз чаще, чем купюрами.

За первые три месяца 2023 года липчане снимали средства со счетов примерно четыре миллиона раз. Показатель уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество безналичных платежей выросло на 9% – около 45 миллионов операций.

Всего с января по март жители региона платили за товары и услуги картами, потратив 35 миллиардов рублей. Средний чек составил 780 рублей. Число транзакций тоже возросло на 7%. В первом квартале липчане совершили банковские переводы почти на 83 миллиарда рублей.

В области также появилось больше устройств, которые принимают карты, сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России. В регионе работают примерно тысяча банкоматов и 28 тысяч терминалов.