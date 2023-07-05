Разыгрывающая ДТП преступная группа обманула страховые компании на 2,8 млн в Липецке

Группировка инсценировала аварии ради компенсаций по страховке Фото: принтскрин видео.

В Липецке завершили расследование уголовного дела преступной группы. 11 участников проворачивали незаконные схемы. Сообщников обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 2 статьи 159.5, части 4 статьи 159.5 УК «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество в сфере страхования».

Нарушители разыгрывали ДТП на территории областного центра, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Затем отправляли заявления в страховые компании, чтобы получить компенсацию ущерба. Мошенникам удалось обмануть шесть организаций на 2,8 миллиона рублей. При этом один из участников группировки угнал две машины в Московской области. Злодею вменили пункт «б» части 4 статьи 158 УК «Кража в особо крупном размере».

Полицейские провели 25 обысков в домах фигурантов. В Липецкой, Московской, Калужской, Волгоградской, Тульской областях и Краснодарском крае опросили более 130 свидетелей. Также правоохранители назначили около 20 экспертиз. Уголовное дело растянулось на 42 тома. Стражи порядка направили материалы в суд.