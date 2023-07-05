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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:31

61-летний водитель «Тойоты» попал в больницу после ДТП с ВАЗом в Липецке

Второй участник аварии сбежал
Алина ПАЛАГИНА
Водитель отечественного авто скрылся с места аварии

Водитель отечественного авто скрылся с места аварии

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего вторника, 4 июля, в Липецке произошла авария с пострадавшими. В начале седьмого на улице Зои Космодемьянской столкнулись «Тойота» и ВАЗ-2105.

В результате ДТП в больницу с травмами попал 61-летний водитель иномарки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Второй автомобилист сбежал с места происшествия. Полиция устанавливает личность нарушителя.

За сутки на дорогах жители региона нарушили ПДД 4 060 раз. Инспекторы поймали шесть пьяных автолюбителей. Без ремней безопасности ехали 74 липчанина.

Камеры записали 3 770 случаев, когда водители превышали скорость, выезжали на встречную полосу и парковались в неположенном месте. Также сотрудники ДПС зарегистрировали 23 факта механического столкновения машин.