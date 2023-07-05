Липецкие спасатели вытащили из воды едва не утонувших мужчину и девушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 июля в Липецкой области едва не утонули девушка и мужчина. В Задонске 25-летняя жительница, купаясь в реке Дон, заплыла далеко от берега и начала тонуть. К счастью, ее вовремя заметили спасатели. Они доставили несчастную на сушу. От медицинской помощи она отказалась.

Еще одну трагедию удалось предотвратить в Липецке в районе Центрального пляжа. Там 33-летний мужчина решил переплыть реку Воронеж. Где-то на середине пути ему стало плохо, и он начал уходить под воду. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели оперативно среагировали и доставили липчанина на берег.

Жителей региона настоятельно просят не рисковать своей жизнью и соблюдать правила безопасности в воде: купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра.