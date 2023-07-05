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НовостиОбщество5 июля 2023 11:07

В Липецке вторую половину Сокольского моста перекроют для ремонта в августе

Работы идут в соответствии с графиком
Алина ПАЛАГИНА
Сокольский мост готов на 35%

Сокольский мост готов на 35%

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке подрядчик на 35% выполнил работы на Сокольском мосту. Ремонт идет по плану, сообщили в пресс-службе мэрии. Вторую половину переправы перекроют уже в августе. Машины смогут ездить по обновленной дороге.

На данный момент рабочие очистили песком и щетками поверхности опор и балок пролетных строений, обновили защитный слой бетона и выполнили гидроизоляцию. Успели уложить 121 тротуарную плиту – половину от намеченного. Демонтаж также завершили на 50%. Осталось убрать подмостовую зону, поставить ограждение, камеры и покрасить фонарные столбы.

Однако специалисты столкнулись с некоторыми трудностями. Строителям приходится согласовывать график с РЖД, потому что под мостом проходит железнодорожные пути.