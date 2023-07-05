В Липецке полицейские нашли ушедшую из дома 12-летнюю школьницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские нашли 12-летнюю школьницу. Девочка пропала в областном центре в понедельник 3 июля. Около 21.00 она ушла из дома по улице Степанищева. Ее искали родственники, волонтеры и правоохранители.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска отыскали школьницу вечером вторника 4 июля. Они вернули юную липчанку домой. Проводится проверка в рамках которой установят причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Липецкой области продолжаются поиски 55-летнего мужчины. Аленичев Евгений Александрович пропал 19 июня в деревне Ржавец Добринского района. Был одет в черные спортивные штаны, светлую футболку. На ногах - черные кроссовки.