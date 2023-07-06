Под Липецком мужчина обматерил знакомую и лишился 13 тысяч рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В конце июня 60-летний мужчина из Липецкой области грубо оскорбил односельчанку. За свою несдержанность ему придется заплатить рублем - отдать13 тысяч.

Житель Долгоруковского района обматерил знакомую, не предполагая, к каким последствиям это может привести. Женщина пожаловалась на сквернослова в органы. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на мужчину завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме».

Ему назначили выплатить штраф в 3 тысячи рублей. Также с сельчанина взыскали компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей.