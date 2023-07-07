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НовостиОбщество7 июля 2023 6:42

В Липецке победительница конкурса среди мастеров маникюра получила 25 тысяч рублей

В финал профессионального соревнования прошли 16 участниц
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области выбрали лучшего мастера маникюра

В Липецкой области выбрали лучшего мастера маникюра

Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецке прошел конкурс на лучшего мастера маникюра. В минувший четверг, 6 июля, определили победителей соревнования. За звание самого профессионального специалиста боролись 37 участниц. В финал прошли 16 фей красоты, сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка и ценовой политики.

Мастера должны были сделать идеальный маникюр за час 40 минут. Восемь ногтей покрывали красным лаком, два – оформляли в популярном дизайне «френч». Работы оценивали преподаватели из областного центра, Воронежа и Москвы.

За первые три места вручали денежные сертификаты и дипломы. Победительница получила 25 тысяч рублей. Участниц, которые завоевали серебро и бронзу, наградили призами в 20 и 15 тысяч соответственно.