47 детей из Донецка приехали на образовательную смену в Липецкий педуниверситет

В ЛГПУ стартовала образовательная смена
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецком государственном педагогическом университете стартовала первая образовательная смена. В вуз приехали 47 детей из Донецка. Школьники пробудут в областном центре до 14 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Для активных ребят из Донбасса подготовили творческие мастер-классы, психологические тренинги, спортивные соревнования и интеллектуальные квесты. Юным гостям проведут экскурсии по городу. Также детей познакомят с достопримечательностями всего региона и музеями.
В Липецке приехали 47 ребят из Донбасса
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
За лето университет устроит четыре подобных смены. Липецк встретит около 200 ребят из новых регионов России.
Напомним, с начала июня в регионе заработал 501 лагерь. В самое теплое время года здесь смогут отдохнуть около 46 тысяч детей.