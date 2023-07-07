47 детей из Донецка приехали на образовательную смену в Липецкий педуниверситет

В ЛГПУ стартовала образовательная смена Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецком государственном педагогическом университете стартовала первая образовательная смена. В вуз приехали 47 детей из Донецка. Школьники пробудут в областном центре до 14 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для активных ребят из Донбасса подготовили творческие мастер-классы, психологические тренинги, спортивные соревнования и интеллектуальные квесты. Юным гостям проведут экскурсии по городу. Также детей познакомят с достопримечательностями всего региона и музеями.

В Липецке приехали 47 ребят из Донбасса Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За лето университет устроит четыре подобных смены. Липецк встретит около 200 ребят из новых регионов России.

Напомним, с начала июня в регионе заработал 501 лагерь. В самое теплое время года здесь смогут отдохнуть около 46 тысяч детей.