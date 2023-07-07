Мэрия Липецка объявила торги на снос аварийных домов и перестройку квартала на ЛТЗ

В Липецке ищут застройщика района ЛТЗ и центра города Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мэрия объявила торги на комплексное развитие жилой застройки в районе ЛТЗ и центре Липецка. Речь идет о квартале улиц Краснознаменная, Молодежная, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии, а также районе улицы Радиаторная. Общая площадь участков превысит восемь гектаров.

На Тракторном снесут 26 аварийных зданий, сообщили в пресс-службе администрации. При этом 16 многоэтажек расселят по региональной программе. Застройщика обяжут за свой счет предоставить квартиры жильцам пяти многоквартирных домов. Второй участок расчистят от 12 домов. Победитель аукциона также самостоятельно расселит липчан из четырех аварийных МКД.

На месте снесенных зданий появятся новые многоэтажки. Проект рассчитывают реализовать в течение десяти лет. Начальная цена торгов составит 4,5 миллиона рублей. Итоги подведут 7 августа.