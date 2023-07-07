Роспотребнадзор сообщил о пяти случаях кори в Липецкой области

В Липецкой области выявили два очага кори Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным на 7 июля, в Липецкой области корью заразились пять человек. О случаях заболевания сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На территории региона зафиксировали два очага кори. В первом болезнь проявилась у одного жителя, во втором – у четырех. Среди пациентов оказались и дети.

Липчане контактировали с больными из других областей. Врачи наблюдают за состоянием жителей в медучреждениях. Новых случаев кори не выявили.

В основном инфекцию подхватывают жители, которые не прививались или не переболели корью, сообщили в «Центре гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Во время инкубационного периода симптомы отсутствуют – около 21 дня. Затем у больного резко повышается температура до 38-39 градусов. Могут появиться признаки интоксикации и конъюнктивита. После начинаются высыпания по всему телу.

Липчан предупреждают, что корь вызывает серьезные осложнения. Поэтому заниматься самолечением не стоит. Медики советуют сделать прививку, а также провериться на антитела. Сдать анализ можно в центре на Гагарина, 60А.