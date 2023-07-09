В Липецке полицейские поймали похитителя аккумулятора из машины

В Липецке сотрудники уголовного розыска задержали похитителя аккумулятора авто. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 38-летний местный житель. Во дворе на улица Космонавтов он заметил что на одной из припаркованных машин приоткрыт капот моторного отсека. Тогда он и решил украсть аккумулятора. Правда, при реализации задуманного у мужчины возникли проблемы и он обратился за помощью к прохожему. Ничего не подозревающий незнакомец любезно согласился помочь вору и даже донес АКБ до подъезда его дома. Липчанин же аккумулятор сдал в скупку и получил 500 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.