Десять жильцов эвакуировали во время пожара в девятиэтажке в Ельце

Сотрудники МЧС эвакуировали десять человек из многоэтажки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 8 июля, в Ельце Липецкой области вспыхнул девятиэтажный дом по улице Королева. В диспетчерской приняли вызов в половину шестого вечера. Очаг возгорания находился в одной из квартир.

На место происшествия прибыли четыре расчета и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Спасатели эвакуировали из здания десять жильцов. К счастью, никто не пострадал. Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель на площади в 20 квадратных метров.

Пламя уничтожило мебель в квартире Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в поселке Ключ Жизни загорелся жилой дом площадью в 156 квадратов. С огнем боролись три пожарных расчета. Сотрудники вывели из постройки одного человека. Внутренняя отделка и предметы быта пострадали на четырех квадратах.