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НовостиОбщество10 июля 2023 12:03

Бронзовый памятник летчикам авиацентра установили на улице Ленина в Липецке

Скульптура весит 2,5 тонны
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Бронзовый памятник летчикам авиацентра установили на улице Ленина в Липецке

Бронзовый памятник летчикам авиацентра установили на улице Ленина в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В понедельник 10 июля в центре Липецка установили памятник летчикам. Скульптура сделана из бронзы. Композицию создали к 70-летию авиацентра и 320-летию Липецка.

Памятник разместили у краеведческого музея, на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он весит 2,5 тонны.

Изначально о появлении скульптуры рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина. В своем телеграм-канале она еще в мае написала, что ко Дню города установят памятник летчикам. Предполагалось, что он будет находиться в сквере рядом с историческим зданием по улице Зегеля, 1, где в прошлом летчики постигали теорию.

- Решение об установке памятника рядом с Областным краеведческим музеем приняли в связи с более высокой пропускной способностью места, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Кстати, в 2024 году в музее откроется новая постоянная экспозиция, посвященная истории и традициям авиацентра.