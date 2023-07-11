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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:26

Под Липецком мужчина до смерти избил друга из-за трех тысяч рублей

Жителю Ельца грозит до 15 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мужчина до смерти избил друга из-за трех тысяч рублей

Под Липецком мужчина до смерти избил друга из-за трех тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 41-летний мужчина до смерти избил знакомого за кражу денег. По данным следствия, 9 июля подозреваемый пришел в гости к 51-летнему другу, который проживает в Ельце. Вдруг у него пропали три тысячи рублей. Деньги он обнаружил в карманах хозяина квартиры.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей решил проучить воришку. Он бил несчастного кулаками по всему телу. Мужчина от травм скончался. Причиной смерти, согласно выводам экспертов, стала сочетанная тупая травма тела.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее его смерть». Максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали. Решается вопрос об аресте.