Кристина Королева из Липецкой области финишировала второй на этапе «Королевы спорта»

Кристина Королева. Фото телеграм-канала Спорт48.

12-й этап «Королевы спорта» был посвящен «Памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева». В соревнованиях принимали участие ведущие легкоатлеты России и Белоруссии. В прыжках в высоту серебряным призером стала мастер спорта международного класса Кристина Королева. Липчанка преодолела планку на высоте 1,90 метра.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанка Софья Провоторова завоевала два золота на всероссийских турнирах по легкой атлетике. В первый соревновательный день Софья в беге на 60 м стала победительницей первенства с результатом 7,31 секунды, тем самым установив личный рекорд. На следующий день воспитанница Федора Шевякина стала победительницей всероссийских соревнований в беге на 200 метров. Результат – 23,30 секунды, и снова новый личный рекорд.