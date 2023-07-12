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НовостиПроисшествия12 июля 2023 6:51

Следственный комитет начал проверку из-за попавших под поезд отца и сына в Грязях

Мужчина и 2-летний ребенок находятся в больнице Липецка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото Западного МСУ на транспорте СК России

Фото Западного МСУ на транспорте СК России

Фото: с сайта

Во вторник 11 июля в Липецкой области мужчина с ребенком попали под поезд. Несчастье случилось днем в Грязях. Следственный комитет на транспорте начал проверку.

Так, 42-летний мужчина с 2-летним малышом на руках не заметил приближающийся поезд. Он уже пошел по переходу через железнодорожные пути, когда увидел рядом с собой состав. Мужчина попятился назад, но поезд задел его. Отец с сыном отлетели в сторону.

Как сообщили в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России, пострадавших с травмами увезли в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения.