66-летний мужчина погиб в пожаре в жилом доме под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 11 июля в Липецкой области в пожаре погиб мужчина. Утром в Грязях на улице Зеленая вспыхнул жилой дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали четыре спасательных расчета и два добровольца из дружины. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил крышу здания и пристройки, а также повредил внутреннюю отделку и вещи на площади 50 квадратных метров. Не удалось спасти 66-летнего мужчину.

В тот же день в селе Синдякино Хлевенского района горел еще один частный дом. Пожарным удалось уберечь от пламени две надворные постройки. Пострадала кровля и отделка помещений на площади 107 квадратных метров.

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