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НовостиПроисшествия12 июля 2023 14:39

Житель Липецкой области проведет 8 лет в колонии за убийство друга ножом

Мужчине не понравилось, что гость оказывал знаки внимания его сестре
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Житель Липецкой области проведет 8 лет в колонии за убийство друга ножом

Житель Липецкой области проведет 8 лет в колонии за убийство друга ножом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 58-летнему мужчине. Жителя Елецкого района признали виновным в убийстве знакомого – ч.1 ст.105 УК РФ. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 19 февраля ельчанин выпивал с другом в своем доме в деревне Чибисовка. Гость начал оказывать знаки внимания сестре подсудимого. Последнему это не понравилось. Он 17 раз ударил кухонным ножом в шею и лицо знакомого. От ранений 59-летний несчастный скончался. Злодей вынес тело за пределы двора и оставил на снегу. Затем вернулся в дом и продолжил пить.

Мужчина признал вину на стадии предварительного следствия. Подтвердил показания на месте преступления. В итоге суд вынес обвинительный приговор.