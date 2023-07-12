Житель Липецкой области проведет 8 лет в колонии за убийство друга ножом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 58-летнему мужчине. Жителя Елецкого района признали виновным в убийстве знакомого – ч.1 ст.105 УК РФ. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 19 февраля ельчанин выпивал с другом в своем доме в деревне Чибисовка. Гость начал оказывать знаки внимания сестре подсудимого. Последнему это не понравилось. Он 17 раз ударил кухонным ножом в шею и лицо знакомого. От ранений 59-летний несчастный скончался. Злодей вынес тело за пределы двора и оставил на снегу. Затем вернулся в дом и продолжил пить.

Мужчина признал вину на стадии предварительного следствия. Подтвердил показания на месте преступления. В итоге суд вынес обвинительный приговор.