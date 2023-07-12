Под Липецком спасли пять пассажиров воздушного шара, который повис на проводах ЛЭП

Липчане не пострадали Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вечером этой среды, 12 июля, в Липецке произошло ЧП. Воздушный шар зацепился за провода линии электропередач в районе особой экономической зоны. ЛЭП находилась под высоковольтным напряжением. Корзина с пятью пассажирами повисла на высоте более 26 метров. Детей среди воздухоплавателей не было.

После столкновения с проводами аэростат начал гореть. Липчане самостоятельно потушили огонь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Спасателям позвонили очевидцы, которые заметили страшную картину. К месту происшествия стянулись машины скорой помощи и другие экстренные службы. Сначала специалисты отключили подачу электроэнергии. После сотрудники опустили «экстремалов» на землю. К счастью, никто не пострадал. Все путешественники в порядке.

– ЛЭП, с которой столкнулся воздушный шар, является транзитной, – добавили в ведомстве. – Ее обесточивание не привело к отключению света в домах.