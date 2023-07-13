Водитель ВАЗ-2110 сбил 14-летнего подростка и сбежал с места ДТП на Катукова в Липецке

Автомобилист сбил пешехода в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувшую среду, 12 июля, на Катукова в Липецке произошло ДТП с пешеходом. По предварительным данным, машина сбила 14-летнего подростка на нерегулируемом переходе. Школьник пострадал, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Врачи оказали мальчику медицинскую помощь и отпустили домой.

Водитель уехал с места аварии. Автоинспекторы поймали нарушителя по горячим следам. Сбежавшим автомобилистом оказался 64-летний горожанин на ВАЗ-2110. Правоохранители проводят расследование.

За сутки в регионе липчане нарушили ПДД 3 872 раза. Стражи порядка поймали семь пьяных автолюбителей. Ремни безопасности игнорировали 587 водителей. Дорожные камеры записали 3 531 случай, когда жители Липецкой области нарушали правила парковки, выезжали на встречную полосу и превышали скорость.