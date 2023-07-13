В Липецке хотят поставить памятник полководцу Александру Невскому на Кольцевой площади

В Липецке планируют установить памятник Невскому Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке планируют поставить памятный знак полководцу Александру Невскому в районе Кольцевой площади. С предложением обратился местный бизнесмен Н. Н. Бобин – представитель инициативной группы предпринимателей.

Памятник хотят расположить на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы. Скульптором станет Илья Коротченко, а архитектором – Владимир Дмитриев. Тратить бюджетные деньги на работу и открытие не придется, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация города поддержала идею. Липецкий городской Совет депутатов рассмотрит ходатайство об установке комплекса.

Александр Ярославич Невский относится к роду Рюриковичей. Князь Новгородский, Киевский и Владимирский прославился на Руси в битвах на Неве и Чудском озере. Невский проявил себя как талантливый полководец и дипломат.