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НовостиОбщество13 июля 2023 10:33

В Липецке хотят поставить памятник полководцу Александру Невскому на Кольцевой площади

Инициативу проявил местный бизнесмен
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке планируют установить памятник Невскому

В Липецке планируют установить памятник Невскому

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке планируют поставить памятный знак полководцу Александру Невскому в районе Кольцевой площади. С предложением обратился местный бизнесмен Н. Н. Бобин – представитель инициативной группы предпринимателей.

Памятник хотят расположить на пересечении улицы Водопьянова и проспекта Победы. Скульптором станет Илья Коротченко, а архитектором – Владимир Дмитриев. Тратить бюджетные деньги на работу и открытие не придется, сообщили в пресс-службе мэрии.

Администрация города поддержала идею. Липецкий городской Совет депутатов рассмотрит ходатайство об установке комплекса.

Александр Ярославич Невский относится к роду Рюриковичей. Князь Новгородский, Киевский и Владимирский прославился на Руси в битвах на Неве и Чудском озере. Невский проявил себя как талантливый полководец и дипломат.