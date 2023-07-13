В Липецке жители Сырского Рудника останутся без холодной воды в пятницу 14 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 14 июля в Липецке в районе Сырского Рудника отключат холодную воду. Причина тому – ремонтные работы на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31; переулок Рудный, 1-7, 1/1, 6а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; Детская, 1-12, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 14-17; Монтажников, 1-6, 3а, 3а корпус 1; Геологическая, 1-5, 2а, 2б, 5а, 7; Металлистов, 1, 3-5, 4а-г; Юношеская, 1-14, 16, 18, 18а, 18б, 18г, 19, 21, 21а, 23а, 44, 49, 45, 47; Ударников, 5, 7а, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10а, 12, 12а, 13, 20-24, 26; Ново-Весовая, 18-23.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Паровозная, Поселковая, Ударников, Жактовская, Рудничная, Рябиновая, Солнечная, Смирнова, Городовикова, Медицинская, Минская, Шахматная, Автодорожная, Маргелова, Взлетная, Романовская, Коттеджная, Юношеская, Ново-Весовая, Базарная, Почтовая, Исполкомовская, Техническая, Прудная; переулки Клеверный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Туманный, Сырский, Усадебный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: улицы Монтажников, 3а и Детская, 2в, а также по заявкам потребителей. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.