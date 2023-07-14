Дефицит бюджета Липецкой области превысит 28 миллиардов в 2023 году

Доходы в бюджет Липецкой области составят 85,3 миллиарда Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший четверг, 13 июля, депутаты облсовета внесли поправки в бюджет Липецкой области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Казна пополнится 4,8 миллиарда. 2,8 млрд выделят из федерального бюджета, еще два – поступят за счет налога на прибыль.

Также регион получит из госказны кредит почти в два миллиарда на строительство и улучшение социальной и транспортной инфраструктуры. Всего доходы в текущем году составят 85,3 миллиарда рублей.

Расходы увеличатся на 6,7 миллиарда и дойдут до 113,6 миллиарда. Так, дефицит казны превысит 28 миллиардов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На 2024 год статья расходов и доходов вырастет примерно на два миллиарда.