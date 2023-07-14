Дождь и до +17 градусов тепла обещают синоптики на День города в Липецке 15 июля

Липецкие синоптики обещают в День города 15 июля дождь и до +17 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

День города 2023 в Липецке выдастся дождливым. В субботу 15 июля ожидается облачная погода. Синоптики обещают небольшие осадки. Ночью около 14 градусов тепла. Ветер северный 5-7 м/с. Днем столбик термометра поднимется лишь до +17 градусов. Северо-западный ветер усилится до 8-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье 16 июля погода заметно улучшится. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. В темное время суток до 15 градусов со знаком «плюс». Днем воздух прогреется до 24 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 748 мм рт.ст.

Долгота дня: 16 часов 20 минут. Восход в 4.17. Заходит солнце в 20.37.