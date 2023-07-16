Житель Липецкой области обокрал четыре дачи москвичей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Краснинского района. Его обвиняют в краже.

По данным полиции, в период с 8 февраля по 10 марта 2023-го мужчина обокрал четыре дома односельчан. Общий ущерб составил более 60 000 рублей. Обвиняемый пробирался в жилье, которое москвичи используют в качестве летних дач. Проникал внутрь всегда одним и тем же способом - через окно, развив стекло или выставив раму. Крал ценные вещи, а так же спиртное и продукты.

- Наиболее крупную кражу совершил обвиняемый 24 февраля. Подойдя к дому жительницы Московской области, перелез через каменную часть ограждения, выставил часть стекла в окне террасы и проник внутрь. Похитил квадрокоптер, сварочный аппарат, перфоратор, аккумуляторную дрель-шуруповерт, удлинитель длиной 50 метров, индукционную плиту, а также около пяти килограммов мяса. Ущерб потерпевшей составил 51000 рублей, - рассказали в УМВД по Липецкой области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.